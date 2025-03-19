Силы ПВО уничтожили 57 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России за ночь. Об этом в среду, 19 марта, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации военного ведомства в Telegram.

Уточняется, что 35 БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, 13 беспилотников — над территорией Орловской области, по одному БПЛА над территориями Тульской и Брянской областей и семь беспилотников над акваторией Азовского моря.

Накануне, 18 марта, Министерство обороны РФ сообщило, что ПВО сбили 46 БПЛА ВСУ за ночь над регионами России. Уточняется, что 41 БПЛА перехватили над территорией Белгородской области, по два беспилотника ликвидировали над территориями Брянской и Курской областей и еще один БПЛА — над территорией Орловской области.