Силы ПВО за ночь сбили 46 БПЛА ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины за ночь над регионами России. Об этом во вторник, 18 марта, сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Уточняется, что 41 БПЛА перехватили над территорией Белгородской области, по два беспилотника ликвидировали над территориями Брянской и Курской областей и еще один БПЛА — над территорией Орловской области.

Накануне, 17 марта, в Минобороны РФ сообщили, что ПВО сбили за ночь 22 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Отмечается, что всего в период с 16 марта по 17 марта было уничтожено 72 украинских беспилотника.

16 марта в Минобороны России сообщили, что ПВО с 19:05 по 20:20 мск уничтожили 15 беспилотников ВСУ над Курской, Орловской и Брянской областями.