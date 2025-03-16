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Силы ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ над тремя регионами России

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя российскими регионами. Об этом 16 марта сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) удалось ликвидировать с 19:05 по 20:20 мск.

Уточняется, что девять дронов нейтрализованы над Курской областью, пять — над Орловской и еще один БПЛА уничтожен в небе над Брянской областью.

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Вечером 16 марта в Министерстве обороны сообщали, что средства ПВО уничтожили 29 украинских БПЛА над двумя регионами РФ. По данным ведомства, 27 беспилотников ликвидировали в небе над Курской областью, еще два дрона — над Орловской.

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