Силы ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ над тремя регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя российскими регионами. Об этом 16 марта сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) удалось ликвидировать с 19:05 по 20:20 мск.
Уточняется, что девять дронов нейтрализованы над Курской областью, пять — над Орловской и еще один БПЛА уничтожен в небе над Брянской областью.
Вечером 16 марта в Министерстве обороны сообщали, что средства ПВО уничтожили 29 украинских БПЛА над двумя регионами РФ. По данным ведомства, 27 беспилотников ликвидировали в небе над Курской областью, еще два дрона — над Орловской.