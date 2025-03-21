Овечкин забил 888-й гол в карьере и сократил отставание до Гретцки до шести шайб
Российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» забросил 888-ю шайбу в своей карьере и сократил отставание до канадского Уэйна Гретцки до шести голов.
Противником «Вашингтона» стал клуб «Филадельфия Флайерз». Игра в настоящий момент идет со счетом 1:0 в пользу команды Овечкина.
Соревнование проходит в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на стадионе Capital One Arena.
Всего в этом сезоне Овечкин провел 52 игры, в ходе которых забил 34 гола и сделал 22 передачи, уточняет «Спорт-Экспресс».
19 марта Овечкин отдал голевую передачу в победном матче против «Детройта». Противостояние на ледовой арене закончилось победой «Вашингтона» со счетом 4:1. Овечкин провел на льду чуть менее 15 минут 20 секунд. За это время он также сделал три силовых приема и выполнил один бросок в створ ворот команды противника.