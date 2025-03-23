Дефляция за порогом: почему цены могут резко затормозить

Инфляция в России постепенно начинает замедляться. Проекции текущих данных на весь 2025 год уже дают показатели ниже 8%. При этом сразу несколько факторов могут привести к тому, что в ближайшие несколько месяцев рост цен остановится практически полностью. Причина — и в затоваривании на рынках, и в резком ухудшеним кредитных условий, и в сильном падении курса доллара. О предпосылках к возможной дефляции в России — в материале «Известий».

Те еще кадры

В феврале 2025 года годовая инфляция в стране перевалила за 10%, впервые удостоившись звания «галопирующая». Согласно прогнозам Банка России в конце прошлого года, на пик инфляции экономика РФ выйдет к апрелю или маю.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Однако уже в первой половине марта обнаружилось, что рост цен довольно интенсивно замедляется. За неделю с 4 по 10 марта индекс потребительских цен составил 0,11%, а 11–17 марта — и вовсе 0,06%. При том, что зимой обычной ситуацией был рост на 0,2–0,3% за неделю. Инфляция год к году остается выше 10%, но здесь ключевую роль играет эффект низкой базы. Если же считать проекцию текущих недельных показателей на год с сезонным сглаживанием (saar), то рост цен опускается уже ниже 6% — довольно резкое замедление, и есть основания полагать, что это еще не конец.

Первой предпосылкой к этому стало изменение рынка труда. В 2024 году он был жестким для работодателя, и этот фактор называли ключевой причиной инфляции. Безработица достигла исторического минимума (фактически мы имели без пяти минут полную занятость), дефицит кадров затронул большинство сфер экономики. Постепенно к концу года ситуация начала выправляться.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

А в 2025 году ни о каком дефиците серьезно говорить нельзя. По данным HeadHunter, в феврале на одну вакансию приходилось 5,1 соискателя. Для сравнения: летом 2024 года эта цифра составляла 3,1. Показатели от 4 до 8 говорят о том, что рынок труда сбалансирован, на нем нет ни дефицита, ни излишней конкуренции за рабочие места. Отсутствие борьбы за кандидатов должно довольно быстро привести к охлаждению роста зарплат, что будет весьма дезинфляционным фактором.

Нет скидок — нет продаж

Второй предпосылкой стали отчетливые признаки затоваривания, которые проявились сразу на многих рынках. К примеру, падение спроса на квартиры в новостройках было отмечено еще в конце января. На некоторых рынках — в Московском регионе и Краснодарском крае — нераспроданными оказывается около половины квартир. Отмена льготной ипотеки стала серьезным ударом для застройщиков, которые годами возводили жилье с ориентацией на создаваемый этой схемой спрос. Снижение распроданности, по сравнению с показателями годовой давности, фиксируется по всем регионам. В этих обстоятельствах поддержка падающего спроса через скидки остается единственным вариантом развития событий на ближайшее время — если, конечно, льготную ипотеку не вернут, а это крайне сомнительно.

Третьей предпосылкой стали предложения ЦБ подтверждать документально доходы для любых кредитов на сумму более 200 тыс. рублей. Это очень быстро отсечет большой пласт потенциальных покупателей (в основном представителей малого бизнеса или получающих серые доходы).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

А вот на арендном рынке цены уже начали падать, и довольно давно. По данным «Дом.РФ», средняя цена сдачи квартиры в Москве и Санкт-Петербурге упала на 3%, а в других крупных городах — на 1%. При этом количество объявлений продолжило расти и достигло в сумме 97 тыс. Это в два с лишним раза больше, чем в сентябре. Причиной для снижения цен также стало совпадение нескольких факторов — от убыли населения до приобретения квартир и домов теми, кто раньше снимал жилье. Кроме того, произошло насыщение квартирами, которые в течение многих месяцев выводились на рынок с целью именно сдаваться.

Проблема затоваривания к недвижимости не сводится. На авторынке ситуация аналогичная. Объемы автокредитов падают на протяжении пяти месяцев подряд. Год к году спад в феврале 2025-го составил 53,3%. Всё это немедленно привело к накоплению запасов. В январе на стоянках дилеров скопилось 800 тыс. автомобилей, что в масштабах России весьма существенная цифра. Сами дилеры признают, что никаких других вариантов реализовать этот массив, кроме как через маркетинг и снижение цены, сейчас нет.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Снижение потребительского и корпоративного кредитов привело и к падению продаж электроники и бытовой техники. В рублях цифры немного выросли в начале года по сравнению с показателями того же периода 2024-го, но в натуральном выражении роста нет. В результате многие оптовики приостановили закупки техники. Вкупе с вероятным торможением роста доходов населения рынок может надолго оказаться в депрессии. Кроме того, падающие темпы инфляции уже сами по себе могут спровоцировать граждан отказаться от покупки электроники, которая для многих до сих пор является своеобразной страховкой от роста цен.

Рубль давит на цены

Сложившаяся ситуация показывает, что сверхвысокая реальная ставка и жесткие макропруденциальные меры вполне работают. Однако теперь возник еще один фактор, который должен оказать влияние на рынок с некоторым лагом. Речь о валютном курсе. С начала марта курс доллара на межбанке упал почти на 10%, приблизившись к минимуму в 81 рубль за доллар. После он немного отскочил и находится близ отметки в 85 рублей. Это серьезный выход за коридор 90–100 рублей за доллар, в котором российская валюта вроде бы стабилизировалась. Схожая картина складывается и по юаню, где фиксируется просадка почти на 10%.

Ничего удивительного тут нет. Санкции пока так и не смогли кардинально ухудшить ситуацию с экспортом, но по-прежнему создают известные проблемы импортерам. Платежный баланс демонстрирует очень хорошие показатели, а на этой неделе таможня сообщила, что ранее (октябрь 2024-го – март 2025 года) упустила из расчетов около $17 млрд экспорта и всего лишь $3 млрд импорта, что еще сильнее давит на доллар в сторону понижения. И наконец, оживление на российском рынке акций, и особенно облигаций, показало, что в страну на фоне хороших геополитических новостей потек капитал. Поэтому 85 за доллар — это, быть может, и не предел.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Естественно, что такое укрепление рубля становится дополнительной силой, тормозящей инфляцию. По-прежнему огромная часть отечественного товарного рынка обеспечивается за счет импорта. Даже если компании, ввозящие товар, и не будут опускать цены в соответствии с колебаниями курса, они, по крайней мере, не станут торопиться с их повышением. На горизонте нескольких месяцев курс является еще одним мощным дезинфляционным фактором.