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В Колумбии повстанцы попытались подорвать нефтепровод компании Cenit

El Tiempo: в Колумбии повстанцы попытались подорвать нефтепровод компании Cenit
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Фото: eltiempo.com
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В Колумбии мятежники из группировки «Армия национального освобождения» (АНО) попытались подорвать две точки нефтепровода в департаменте Араука на границе с Венесуэлой. Об этом 20 марта сообщила газета El Tiempo.

«Власти сообщили, что боевики АНО, применив взрывные устройства, атаковали одновременно две точки нефтепровода Каньо-Лимон-Ковеньяс в Арауке во второй половине дня в прошлую среду (19 марта)», — информирует издание.

При этом компания Cenit, дочерняя компания Ecopetrol Group, уточнила, что в результате попыток подрыва конструкция нефтепровода «не потеряла герметичность». В связи с эти был активирован протокол плана действий на случай, если разгерметизация все же произойдет.

«Компания проинформировала Муниципальный совет по управлению рисками стихийных бедствий Фортуля о чрезвычайной ситуации и [своих дальнейших] действиях», — сообщил представитель оператора нефтепровода.

Корпорация также призвала общественность не приближаться к зоне инцидента до тех пор, пока не будут завершены все необходимые работы по ликвидации последствий атаки.

«Cenit и Ecopetrol отвергают эти незаконные и насильственные действия и призывают положить конец систематическим преступлениям против инфраструктуры транспортировки углеводородов, принадлежащей всем колумбийцам», — говорится в заявлении компании.

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19 февраля в центре столицы Колумбии Боготы неизвестные бросили взрывное устройство в группу людей, в результате чего один человек погиб и семеро пострадали. Отмечается, что власти уже ведут расследование. Предположительно, причиной могло стать сведение счетов между преступными группировками. В октябре прошлого года газета El Tiempo рассказала о взрыве в колумбийском Эль-Платеадо.

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