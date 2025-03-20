В Польше заявили о подготовке Европой стабилизационной операции по Украине
Европейские страны готовят многовариантную стабилизационную операцию на Украине. Об этом 20 марта на пресс-конференции сообщил начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Super Express News.
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Кукула заявил, что встреча польского генерал-майора Мацея Клиша с высшим командованием Великобритании и Франции была организована для разработки международной операции по обеспечению мира на Украине.
«Мы установили руководящие принципы, линии взаимодействия и возможные варианты развития событий, теперь мы передаем это органам планирования, то есть командованиям, которые отвечают за планирование операции и возможное взаимодействие», — сказал генерал.
Как уточнило издание Interia Wydarzenia, готовится несколько вариантов проведения операции. По словам Кукулы, Польша может обеспечить материально-техническую поддержку солдат для этой миссии.
Исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова накануне заявила, что размещение на украинской территории иностранных военных сил, в том числе миротворцев, будет рассматриваться как прямое вовлечение этих стран в конфликт.
Газета The Times 16 марта сообщила о том, что союзники Украины хотят отправить на территорию страны свыше 10 тыс. миротворцев. Неназванные высокопоставленные источники в правительстве Великобритании рассказали, что премьер-министр страны Кир Стармер заручился поддержкой значительно большего числа государств, готовых предоставить наземные войска.
Днем ранее Стармер сообщил, что военнослужащие стран Запада соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать практические планы по поддержке будущей безопасности Украины западными солдатами. Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские государства могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его, в частности, в Киеве, Львове и Одессе.