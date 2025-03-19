В РФ заявили о приравнивании миротворцев Европы на Украине к вовлечению в конфликт

Размещение на территории Украины иностранных военных сил, в том числе миротворцев, будет рассматриваться как прямое вовлечение этих стран в конфликт. Об этом 19 марта заявила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По ее словам, Россия не приемлет размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств, будь то иностранные контингенты, военные базы или миротворческие операции, которые, по словам Ждановой, предлагают те, кто слова «миротворчество» и «мир» полностью исключили из политической практики.

«Это будет означать вовлечение этих стран в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией, на которое мы будем реагировать всеми имеющимися средствами», — заявила она, выступая на пленарном заседании форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Газета The Times сообщила 16 марта о том, что союзники Украины хотят отправить на территорию страны свыше 10 тыс. миротворцев. Неназванные высокопоставленные источники в правительстве Великобритании рассказали, что премьер-министр страны Кир Стармер заручился поддержкой значительно большего числа государств, готовых предоставить наземные войска.

Стармер 15 марта сообщил, что военнослужащие стран Запада соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать практические планы по поддержке будущей безопасности Украины западными солдатами. Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские государства могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его, в частности, в Киеве, Львове и Одессе.