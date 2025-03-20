Для жителей Липецкой области открыли школу цифровых технологий

В Липецке открылся кампус «Школы 21» «Сбера», которая готовит специалистов ИТ-профессий. В церемонии открытия приняли участие президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Греф напомнил, что это уже 16-я «Школа 21». «Одна из базовых особенностей нашей «Школы 21» — бесплатность обучения. Нет никаких барьеров, чтобы талантливые ребята из самых далеких населенных пунктов могли приехать и получить здесь лучшее в мире образование. У нас нет никаких ограничений и по возрасту, самому старшему абитуриенту школы в Липецке — 58 лет. «Школа 21» готовит уникальных специалистов по широкому спектру направлений, который мы продолжаем расширять», — отметил президент Сбербанка.

Кампус «Школы 21» расположен в историческом здании на улице Зегеля, которое признано объектом культурного наследия регионального значения. На открытии гостей встретил цифровой помощник, который рассказал о программе обучения, кампусе и истории здания, а также стал соведущим церемонии.

Артамонов отметил, что в регионе уже сделано многое для развития начального ИТ-образования в регионе. «У нас есть целая сеть IT-кубов, IT-битов, «Кванториумов», а также сильная система среднетехнического образования. Но на этом мы не останавливаемся. «Школа 21» — одно из топовых ИТ-образований в стране и мире. Бесплатное, доступное каждому и ориентированное на запросы развивающихся отраслей. Это значит, что трудоустройство выпускникам гарантировано», — сказал губернатор.

«Школа 21» в Липецке рассчитана на 202 рабочие станции. Среди желающих учиться здесь — 75% жителей Липецка, а также жители Воронежской, Рязанской, Ленинградской, Тамбовской областей. После отборочного этапа участники переходят на основное обучение, где они выберут направление разработки — бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, или GameDev. В «Школе 21» есть и другиепрограммы: кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA).