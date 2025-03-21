Сцепление с почвой: как возрождается российская шинная промышленность

В Ульяновской области перезапущено одно из самых современных в нашей стране предприятий по выпуску шин — бывший завод Bridgestone. Он вошел в состав российского шинного холдинга «Кордиант». На нем будут выпускать как массовые покрышки бренда Cordiant, так и линейку премиальных шин Gislaved. Подробнее о перспективах предприятия и трендах на российском шинном рынке — в материале «Известий».

Смена вывески

Запущенный в 2016 году под Ульяновском завод Bridgestone стал последним появившимся в нашей стране предприятием иностранного бренда по выпуску шин. Инвестиции в производство составили около 12,5 млрд рублей. После введения санкций в отношении России завод был остановлен в марте 2022 года. До конца 2023-го он по-прежнему принадлежал японской компании, а затем вошел в состав холдинга «Кордиант» и получил название Gislaved.

Как отметил на церемонии открытия завода губернатор Ульяновской области Алексей Русских, после ухода иностранного производителя предприятие более двух лет находилось в простое.

Фото: Gislaved

«Нам удалось сохранить практически весь персонал завода — всё это время сохранялись все социальные выплаты. Теперь предприятие перезапускает отечественный инвестор, им была проделана большая работа. Это последний завод региона, который перезапущен после ухода иностранных инвесторов», — подчеркнул глава Ульяновской области

По словам генерального директора ЗАО «Севергрупп» (ему принадлежит холдинг «Кордиант») Алексея Мордашова, в тестовом режиме завод в Ульяновске был запущен еще в конце прошлого года. Это дало возможность «обкатать» производственные процессы перед полноценным началом работы предприятия, отметил он.

Фото: Gislaved

«Продукция завода будет меняться, мы работаем над расширением линейки. Это один из самых современных заводов. Предприятие способно делать шины премиального качества: мы заполним сегмент премиальных шин, нехватка которых есть на рынке», — заявил Алексей Мордашов.

Глава «Севергрупп» также поделился производственными планами ульяновского завода Gislaved. До конца этого года на предприятии намечено выпустить около 1,2 млн шин. В следующем году ожидается выход завода на полную мощность — 2,4 млн покрышек в год, рассказал Алексей Мордашов .

Всего не заместить

На заводе Gislaved в Ульяновске уже выпускаются летние шины Cordiant Run Tour, а также зимние шипованные покрышки Cordiant Snow Max 7000, рассказал генеральный директор АО «Кордиант» Вадим Володин. Также, по его словам, в самое ближайшее время на предприятии начнется производство третьей модели шин — Gislaved Spike Control. Кроме того, в течение года планируется запустить производство еще двух моделей летних шин под брендом Gislaved.

Вадим Володин рассказал, что примерно половина компонентов, которые используются «Кордиантом» для производства шин, — отечественного производства. При этом активно идет процесс импортозамещения сырья и составных частей будущих покрышек, подчеркнул он.

Фото: Gislaved

— Это достаточно длительная процедура: омологация того или иного компонента в составе резиновой смеси или каркаса шины от оценки качества нового вида сырья до изготовления и тестирования опытных образцов готовой продукции занимает до полутора лет. При этом далеко не всё можно заменить. Например, в России нет натурального каучука, без которого производство шин невозможно: он просто не растет в нашей стране, — заявил Вадим Володин.

Похожая картина и с некоторыми видами «химии», входящей в состав резиновой смеси, отметил он. По его словам, производством определенных присадок в мире занимается всего несколько компаний.

Размер имеет значение

Сейчас в Ульяновске выпускаются покрышки размерностью от 13 до 18 дюймов. При этом, к ак отметил Вадим Володин, вслед за увеличением числа кроссоверов в автопарке пропорционально растет спрос и на шины больших диаметров.

— Мы видим этот тренд и стараемся следовать потребностям рынка. За год доля шин размерностью 17 дюймов и выше в общих объемах производства выросла с 9 до 11%. Мы намерены наращивать выпуск таких шин, — рассказал генеральный директор АО «Кордиант».

Фото: Gislaved

До конца года компания планирует расширить линейку типоразмеров предлагаемых легковых шин вплоть до покрышек диаметром 22 дюйма, добавил он.

Глава «Кордианта» также рассказал, что компания разработала шины для автомобилей отечественного люксового бренда Aurus. Сейчас эти покрышки находятся на этапе испытаний, добавил он.

— Шины бренда Gislaved для автомобилей Aurus уже тестируются. Для нас это определенный челлендж. Автопроизводитель заинтересован во втором поставщике, — подчеркнул Вадим Володин.

Китайская угроза

По итогам прошлого года продажи новых легковых шин в РФ выросли на 23%. «Кордиант» занимает на рынке долю в 13%, рассчитывая нарастить ее в нынешнем году до 14–15%, рассказал Вадим Володин. При этом существующие в России мощности по выпуску легковых шин избыточны, считает он. Изначально большинство шинных предприятий были ориентированы и на экспорт — в ряде случаев больше половины продукции некоторых заводов поставлялось за рубеж. Изменившаяся геополитическая ситуация сделала проблематичными поставки в Европу и США. Поэтому компания ищет новые рынки сбыта, рассказал генеральный директор АО «Кордиант». По его словам, рассматриваются ЮАР, Алжир, Египет и некоторые другие страны.

На российский рынок шин активно выходят производители из Китая, рассказал Вадим Володин. По его словам, в прошлом году среди импортных покрышек доля продукции из КНР составила 70%. Такая экспансия несет для конечного потребителя скрытую угрозу, отметил он.

Фото: Gislaved

— Китайские производители — это буквально тысячи брендов. Зачастую неизвестных. В итоге есть опасность, что если такая шина по каким-то причинам будет нуждаться в замене, найти ее будет непросто, а то и вовсе невозможно, — считает Вадим Володин.

Поэтому покупатели отечественных покрышек находятся в более выигрышном положении, отмечает он. Российские бренды широко представлены во всех регионах страны, поэтому найти замену особого труда не составит, полагает глава «Кордианта».

Фото: Gislaved

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также считает, что с поиском нужной модели китайской шины, особенно малоизвестного бренда или не самой распространенной размерности, есть сложности. Но такая проблема касается не только шин из КНР, отметил он.