В Ульяновске открылся шинный завод Gislaved

В Ульяновской области состоялся запуск шинного завода Gislaved, передает с места событий корреспондент «Известий» 19 марта. По словам генерального директора компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, к концу текущего года компания намерена выпустить на предприятии 1,2 млн шин, в 2026 году производство должно увеличиться до 2,4 млн шин.

«Продукция завода будет меняться, мы работаем над расширением линейки. Это один из самых современных заводов. Предприятие способно делать шины премиального качества — заполним сегмент премиальных шин, нехватка которых есть на рынке», — заявил Мордашов.

Тестовый запуск предприятия состоялся в конце прошлого года, были отработаны и обкатаны производственные процессы, добавил он. Как отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, после ухода иностранного производителя предприятие более двух лет находилось в простое.

«Нам удалось сохранить практически весь персонал завода — всё это время сохранялись все социальные выплаты. Теперь предприятие перезапускает отечественный инвестор, им была проделана большая работа. Это последний завод региона, который перезапущен после ухода иностранных инвесторов», — сказал Алексей Русских.

В холдинг «Кордиант» входит пять производственных площадок, среди которых заводы АО «Кордиант» в Омске и Ярославле и предприятия, выкупленные у иностранных собственников, — бывшие Continental в Калуге и Bridgestone в Ульяновске (сейчас заводы Gislaved).

Также в этот день гендиректор АО «Кордиант» Вадим Володин рассказал, что по итогам прошлого года продажи новых легковых шин выросли на 23% по сравнению с 2023-м, а продукция китайских брендов заняла 70% рынка.