Вильфанд рекомендовал столичным автомобилистам воздержаться от смены резины
Московским автомобилистам пока не следует торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил во вторник, 11 марта.
Синоптик отметил, что в субботу произойдет резкое понижение температуры почти на восемь градусов, ночью будет около 0, днем — от 4 до 5 градусов тепла, по области — до +7 градусов.
«В ночь на воскресенье уже отрицательная температура — от –1 до –6 градусов, а днем — от +2 до +7, но температура будет выше нормы. В выходные местами ожидаются осадки, местами сильные, возможен мокрый снег. Колеса менять еще нецелесообразно, потому что ночью и утром температура еще может быть отрицательной», — сказал Вильфанд агентству городских новостей «Москва».
Он добавил, что о смене колес нужно будет думать в апреле.
В этот же день синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал в беседе с RT, что заморозки могут прийти в столичный регион в выходные.
Ранее, 10 марта, в минтрансе Подмосковья предупредили, что передвигаться на мотоциклах еще опасно, сообщает 360.ru. Ведомство указало, что весенняя погода еще устанавливается, поэтому рано утром и поздно вечером на трассах может быть гололедица.
В тот же день специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что традиционные мартовские холода ненадолго вернутся в Москву в выходные. Температура вернется к климатической норме марта. Тишковец посоветовал столичным автомобилистам не менять зимнюю резину до апреля.