Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Сумах
Мир
Трамп указал на нежелание США тратить миллиарды долларов на поддержку Украины
Мир
В конгрессе США одобрили проект о финансировании правительства до 30 сентября
Мир
Посольство РФ указало на срежиссированные акции в поддержку Украины в Швеции
Мир
Reuters сообщило об отсутствии у Трампа требований по демилитаризации Украины
Общество
Синоптик спрогнозировал дожди в Москве до выходных
Мир
Посольство РФ не обладает данными о россиянах среди заложников в поезде в Пакистане
Экономика
С июля получить ипотеку со взносом ниже 20% станет практически невозможно
Экономика
Для туроператоров могут ввести оборотные штрафы
Общество
В России предлагают запретить вывоз пищевых отходов на свалки вблизи аэропортов
Спорт
Поражение «Динамо» обеспечило «Локомотиву» первое место в Западной конференции
Мир
Рубио сообщил о поручении Трампа и Зеленского завершить сделку по ресурсам
Мир
Йеменские хуситы заявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном море
Мир
Посол РФ рассказал о снижении активности сторонников Украины в Албании
Экономика
Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян
Экономика
Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты
Мир
Источник рассказал о роли США в соглашении Дамаска с курдами

Вильфанд рекомендовал столичным автомобилистам воздержаться от смены резины

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Московским автомобилистам пока не следует торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил во вторник, 11 марта.

Синоптик отметил, что в субботу произойдет резкое понижение температуры почти на восемь градусов, ночью будет около 0, днем — от 4 до 5 градусов тепла, по области — до +7 градусов.

«В ночь на воскресенье уже отрицательная температура — от –1 до –6 градусов, а днем — от +2 до +7, но температура будет выше нормы. В выходные местами ожидаются осадки, местами сильные, возможен мокрый снег. Колеса менять еще нецелесообразно, потому что ночью и утром температура еще может быть отрицательной», — сказал Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

Он добавил, что о смене колес нужно будет думать в апреле.

В этот же день синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал в беседе с RT, что заморозки могут прийти в столичный регион в выходные.

Протянуть резину: шины менять рано, несмотря на мартовское потепление
К концу месяца температура опустится до отрицательных значений, предупреждают метеорологи

Ранее, 10 марта, в минтрансе Подмосковья предупредили, что передвигаться на мотоциклах еще опасно, сообщает 360.ru. Ведомство указало, что весенняя погода еще устанавливается, поэтому рано утром и поздно вечером на трассах может быть гололедица.

В тот же день специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что традиционные мартовские холода ненадолго вернутся в Москву в выходные. Температура вернется к климатической норме марта. Тишковец посоветовал столичным автомобилистам не менять зимнюю резину до апреля.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025