Автомобили Aurus получат шины российского бренда
Холдинг АО «Кордиант» разработал шины для автомобилей отечественного люксового бренда Aurus, сейчас новинка находится на этапе испытаний. Об этом 19 марта рассказал генеральный директор АО «Кордиант» Вадим Володин на пресс-конференции компании на заводе Gislaved в Ульяновске, передает корреспондент «Известий».
«Шины бренда Gislaved для автомобилей Aurus уже тестируются. Для нас это определенный челлендж. Автопроизводитель заинтересован во втором поставщике», — сказал Володин
Как уточнялось ранее, сейчас автомобили Aurus, которые эксплуатируются в том числе в Гараже особого назначения (ГОН), комплектуются 20-дюймовыми шинами Michelin Pilot Sport A/S 3 либо Pirelli Scorpion Verde.
В холдинг «Кордиант» входит пять производственных площадок, среди которых заводы АО «Кордиант» в Омске и Ярославле и предприятия, выкупленные у иностранных собственников: бывшие Continental в Калуге и Bridgestone в Ульяновске (сейчас заводы Gislaved). Общая производственная мощность холдинга «Кордиант» — до 15 млн шин в год.
Также в этот день гендиректор АО «Кордиант» Вадим Володин рассказал, что по итогам прошлого года продажи новых легковых шин выросли на 23% по сравнению с 2023-м, а продукция китайских брендов заняла 70% рынка.