Путин поделился с Лукашенко оценками ведущегося российско-американского диалога

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Кремля.

«Лидеры [РФ и Белоруссии] обсудили развитие ситуации вокруг Украины, и в этой связи Владимир Путин поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога», — указывается в сообщении.

Помимо этого, президенты поговорили об итогах прошедшего на прошлой неделе визита Лукашенко в Москву, а также затронули взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где Минск в этом году председательствует. Еще одним вопросом в рамках переговоров стало предстоящее празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

«По всем этим темам лидеры будут находиться в тесном контакте», — добавили в пресс-службе Кремля.

Ранее в тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Эр-Рияде 24 марта пройдет встреча представителей России и США по украинской проблематике. Российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. В ходе беседы они обменялись мнениями по украинскому конфликту, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

13 марта Лукашенко предрек крах Украины и Евросоюза в случае успешных переговоров между РФ и США. По его мнению, именно в руках этих двух стран сейчас находится судьба Европы.