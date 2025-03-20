Благотворительную программу «Мир без слез» проведут в 15 регионах России

Медицинская благотворительная программа «Мир без слез», которую проводит ВТБ, в нынешнем году охватит 15 регионов России. Об этом сообщили в банке, напомнив, что реализуют программу на протяжении уже более 20 лет.

В рамках проекта ВТБ закупает оборудование для детских больниц и отделений, готовит образовательные спектакли по финансовой грамотности с подарками для маленьких пациентов.

Как отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, «Мир без слез» — это «не только программа модернизации больниц, но и создание среды, где технологии соприкасаются с человечностью».

«Для нас важно, чтобы даже в стенах медицинских учреждений дети и их родители могли получать положительные эмоции, которые придают сил на пути к выздоровлению. А финансовая тематика спектаклей и любимые герои помогают узнать что-то новое и помечтать о будущем», — добавила она.

В этом году в рамках программы медоборудование будет передано 16 больницам-партнерам. Получателями станут, в частности, клиники в Красноярском крае, Подмосковье, Владивостоке, Горно-Алтайске, городах Приволжского федерального округа.

Программа спектаклей в этом году по традиции началась в Москве в Детской городской клинической больнице № 9 им. Г.Н. Сперанского. Там пациенты смогут увидеть заслуженную артистку Наталью Голубенцеву, которая более полувека играет Степашку из «Спокойной ночи, малыши!». По словам главврача больницы Ивана Афукова, «Мир без слез» — это «большой, веселый, интересный, добрый праздник для детей», он дает вдохновение и хорошее настроение, которые важны для «скорейшего выздоровления и восстановления каждого ребенка».