Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, говоря о якобы диверсиях России в Европе, «врет как Геббельс (Йозеф Геббельс — немецкий политик, один из последователей Адольфа Гитлера. — Ред.)». Об этом в четверг, 20 марта, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что именно нацистская Германия в годы Великой Отечественной войны совершала акты вандализма, диверсии, а также занималась дезинформацией против СССР.

«Известно, чем она победно завершилась», — напомнил заместитель председателя Совета безопасности.

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что требования России по конфликту на Украине являются неприемлемыми. Он добавил, что вопрос о гарантиях мира еще не достигнут. По его словам, на данный момент речь идет о прекращении огня и при этих обстоятельствах одна сторона не может принимать условия.