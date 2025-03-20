На что посмотреть

На четвертый год отстранения российского футбола от международных соревнований уже как-то странно спорить о необходимости матчей сборной. Все уже давно по пятьдесят раз выпустили друг в друга одни и те же аргументы и разошлись по разные стороны баррикад. Одни, у которых стакан наполовину пуст, что называется, завернулись в простынки и ползут в сторону кладбища, отрицая существование любого неофициального футбола и соперников слабее сборной Германии. Другие стараются получать положительные эмоции от того немногого, что сейчас возможно организовать.

Ненужный матч с Гренадой? Скажите это тем зрителям, которые пришли на «ВТБ Арену» и жили игрой. Видел отзывы, что болели вяло, но здесь тоже, похоже, всё зависит от угла зрения. Да, господа, это не решающий матч за выход на ЧМ, не зашкаливающий адреналин, а всего лишь товарняк с Гренадой, но я, например, слышал, как дружно ахали трибуны при каждом касании Дзюбы, как загорались при удачных атаках, как скандировал не только сектор поддержки за воротами, но и центральные трибуны, как ликовали болельщики после забитых голов. А 15 тыс. — вполне достойный показатель для промозглого дождливого буднего вечера в Москве, когда сверхскромный соперник определился лишь за девять дней до встречи.

Расскажите о ненужности тем детям, которые пришли на стадион с плакатами «Россия, вперед» и «Артем, забей гол». Один ход с Дзюбой удвоил, а то и утроил интерес к матчу с Гренадой. Важно, что не искусственным вызовом исключительно под рекорд, а вполне заслуженным той шикарной игрой, что форвард показывает в марте.

Болельщики стали свидетелями установления рекорда сборной. А еще увидели и слезы счастья Дзюбы при исполнении гимна. И весьма драматический сюжет, когда Артем мог вносить мяч в пустые ворота уже на пятой минуте, но решил потянуть интригу и чуть не заигрался — моментов дальше было совсем мало. И теплые объятия Карпина с Дзюбой после 15 лет конфликта, в котором было столько всего наговорено.

— От примирения Дзюбы и Карпина проиграли только журналисты, которые теперь не будут задавать вопросы про Артема главному тренеру на каждой пресс-конференции, — заявил представитель форварда «Акрона» Леонид Гольдман. — С другой стороны, от этого выиграл весь наш футбол. Очень рад за Артема, за сборную. Будем ждать новых матчей. Надеюсь, и в составе сборной. Дай бог, национальную команду в ближайшем будущем допустят к официальным матчам. Если Артем будет в форме, надеюсь, у него получится сыграть, забить или отдать голевую. Ему осталась одна результативная передача до нового рекорда в сборной России по системе «гол+пас». Артем — тот футболист, которому не нужна дополнительная мотивация, он всегда ее находит сам в виде челленджа, вызова или нового рекорда.

Всё перечисленное превратило матч Россия — Гренада из проходного в запоминающийся. Здесь честь и хвала РФС, Валерию Карпину и всем причастным. Они действительно выжимают максимум в нынешней непростой ситуации. История с Дзюбой — самая яркая часть, но не единственная. Взять хоть этих девчонок с сигма-боем. Кто-то, конечно, по-стариковски закатывает глаза (хотя поколение, пережившее популярность «Ласкового мая», не должно уже ничего бояться), но давайте признаем: хит гремит на всю планету, набрал миллиард (!) просмотров и обсуждается в Европарламенте как нечто, пробивающееся из России, несмотря на все запреты.

Далее у нашей сборной Замбия — команда с Патсоном Дакой, Ламеком Бандой, которая в 2012 году выиграла Кубок Африки. А потом организаторы наверняка еще что-то придумают. Кто-то из коллег уже предложил, скажем, устроить прощальный матч для Акинфеева...

А там, глядишь, на международную арену вернут и можно будет снимать простынки «двигающимся на кладбище».

Автор — руководитель отдела футбола «Спорт-Экспресса», бывший руководитель пресс-службы ФК «Динамо»

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