Сигналы от Европы по большей части касаются планов по милитаризации, а не готовности к переговорам по мирному урегулированию на Украине, Брюссель ударился в милитаризацию. Об этом 20 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются, скажем так, планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России [Владимира Путина] и США [Дональда Трампа] искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования. То есть Европа пока ударилась, скажем так, в милитаризацию», — сказал Песков, отвечая на брифинге на вопрос «Известий».

Песков добавил, что сейчас европейское объединение скорее превратилось «в партию войны».

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Вместе с тем газета The Times сообщила о том, что союзники Украины хотят отправить на территорию страны свыше 10 тыс. миротворцев. Неназванные высокопоставленные источники в правительстве Великобритании рассказали, что премьер-министр страны Кир Стармер заручился поддержкой значительно большего числа государств, готовых предоставить наземные войска.