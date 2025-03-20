Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-80 нанесли огневое поражение ВСУ на южнодонецком направлении
Происшествия
Порядка 30 домов повреждены в Энгельсе в результате атаки БПЛА
Мир
Нетаньяху подарил сенатору США серебряный пейджер в честь операции в Ливане
Мир
Трамп указал на необходимость поддерживать отношения с РФ
Мир
Паводок отошел от 74 домов в Ашинском районе Челябинской области
Мир
Ватикан сообщил об улучшении состояния папы римского
Мир
Bloomberg сообщило об отказе Великобритании остановить поставки оружия Киеву
Мир
Йеменские хуситы заявили об ударе ракетами и дронами по американскому авианосцу
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 20 марта
Общество
С бывших чиновников Курской области взыскали более 4,1 млрд рублей в пользу РФ
Происшествия
Водитель автомобиля погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе М-10
Экономика
Аналитики зафиксировали стагнацию стоимости жилья всех форматов
Общество
Средний чек россиян в ресторанах и кафе вырос на 13%
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкой НПО
Общество
По искам Генпрокуратуры были изъяты 2,4 трлн рублей у пяти компаний
Мир
Захарова назвала принудительную мобилизацию на Украине геноцидом народа
Общество
ФСБ России задержала жительницу Джанкойского района Крыма за госизмену
Сюжет:

Трамп указал на необходимость поддерживать отношения с РФ

Трамп: с РФ нужно иметь дело, так как у нее самая большая территория
0
EN
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

США нужно иметь хорошие отношения с Россией, так как у нее самая большая и очень ценная территория, богатая полезными ископаемыми. Об этом 19 марта заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», — заявил он в интервью порталу Breibart.

Трамп добавил, что если Вашингтон восстановит экономические отношения с Москвой, это может ослабить связи РФ с Китаем. Однако США добиваются вовсе не этого, а восстановления собственных отношений с РФ.

СМИ отмечает, что в отчете Белого дома о телефонном разговоре Трампа с президентом России Владимиром Путиным, состоявшемся 18 марта, говорилось, что оба лидера выразили заинтересованность в укреплении экономических связей между своими странами.

«Сюда входят огромные экономические сделки и геополитическая стабильность, когда будет достигнут мир», — указано в статье.

Сдвиг в отношениях РФ и США и некрасивая сделка для Украины. Что пишут СМИ

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Опрошенные «Известиями» эксперты 20 марта заявили, что товарооборот Америки и России после переговоров лидеров двух стран уже к концу 2025 года способен возрасти в 1,5–2 раза — до $6–8 млрд. Сейчас объем взаимной торговли России и США небольшой. В прошлом году он составил $3,5 млрд — это минимум с 1992-го. Для сравнения: товарооборот России и Европы в прошлом году был в 40 раз больше — $141,5 млрд, а с Китаем он составил $245 млрд.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025