США нужно иметь хорошие отношения с Россией, так как у нее самая большая и очень ценная территория, богатая полезными ископаемыми. Об этом 19 марта заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», — заявил он в интервью порталу Breibart.

Трамп добавил, что если Вашингтон восстановит экономические отношения с Москвой, это может ослабить связи РФ с Китаем. Однако США добиваются вовсе не этого, а восстановления собственных отношений с РФ.

СМИ отмечает, что в отчете Белого дома о телефонном разговоре Трампа с президентом России Владимиром Путиным, состоявшемся 18 марта, говорилось, что оба лидера выразили заинтересованность в укреплении экономических связей между своими странами.

«Сюда входят огромные экономические сделки и геополитическая стабильность, когда будет достигнут мир», — указано в статье.

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Опрошенные «Известиями» эксперты 20 марта заявили, что товарооборот Америки и России после переговоров лидеров двух стран уже к концу 2025 года способен возрасти в 1,5–2 раза — до $6–8 млрд. Сейчас объем взаимной торговли России и США небольшой. В прошлом году он составил $3,5 млрд — это минимум с 1992-го. Для сравнения: товарооборот России и Европы в прошлом году был в 40 раз больше — $141,5 млрд, а с Китаем он составил $245 млрд.