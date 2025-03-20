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Торговля России и США сможет увеличиться вдвое в 2025 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Товарооборот Америки и России уже к концу 2025 года способен возрасти в 1,5–2 раза — до $6–8 млрд. Так считают опрошенные «Известиями» эксперты. Позитивные сдвиги могут произойти после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 18 марта. Они обсудили в том числе экономическое взаимодействие.

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Сейчас объем взаимной торговли России и США небольшой. В прошлом году он составил $3,5 млрд — это минимум с 1992-го. Для сравнения: товарооборот России и Европы в прошлом году был в 40 раз больше — $141,5 млрд, а с Китаем он составил $245 млрд.

Расти товарооборот будет в основном за счет экспорта со стороны России, а не благодаря ввозу товаров из США в нашу страну, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В первую очередь Америка начнет закупать минеральные удобрения и металлы, отметила она.

Кроме того, Соединенные Штаты откроют России доступ к технологиям, а также предоставят возможность покупать транспортное оборудование (самолеты, комплектующие), продукцию машиностроения и электронику, предполагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Впрочем, вряд ли товарооборот будет наращиваться быстрыми темпами — ведь США сейчас взяли курс на протекционизм. Трамп решительно настроен сократить ввоз товаров из других стран в Америку, напомнил научный сотрудник Центра исследований международной торговли Президентской академии Дмитрий Кузнецов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С вас товар: торговля РФ и США может возрасти вдвое в 2025-м

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