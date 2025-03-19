Сдвиг в отношениях РФ и США и некрасивая сделка для Украины. Что пишут СМИ

Звонок президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал главной темой в мировых СМИ. Лидеры двух стран договорились о 30-дневном прекращении Москвой и Киевом огня в отношении энергетической инфраструктуры. Эксперты говорят о сдвиге в мирном урегулировании и необходимости для Украины заключить некрасивую, но нужную для себя сделку. О чем пишет пресса — в дайджесте «Известий».

Responsible Statecraft: произошел сдвиг к конкретным переговорам по урегулированию

Частичное прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры, согласованное между Россией и США, является предварительным шагом к более серьезным переговорам по мирному урегулированию на Украине. Белый дом настаивает на полной остановке боевых действий, осознавая, что военное положение сейчас благоприятствует России. Москва в свою очередь стремится сформировать условия прекращения огня в свою пользу, включая требования об остановке иностранной военной помощи Украине.

Responsible Statecraft Частичное прекращение огня в отношении энергетических и инфраструктурных атак, по-видимому согласованное как российской, так и американской сторонами, является предварительным способом разрубить гордиев узел, поскольку переговоры о полном прекращении огня продолжатся в ближайшие дни и недели. Перемирие в сфере энергетики и инфраструктуры представляет собой существенный прогресс, достигнутый в условиях сложной в военном отношении ситуации для Украины, в медленном переходе от <военной операции> к деэскалационной траектории.

Эксперты отмечают, что полное прекращение огня остается краткосрочной целью, но приоритетом должно быть вовлечение России в прагматичный диалог о контурах окончательного мирного урегулирования, поскольку Москва вряд ли примет первое без работоспособного плана последнего.

The Wall Street Journal: звонок Трампа Путину сигнализирует о долгом пути к соглашению

Вопрос, стоящий сейчас перед Трампом, заключается в том, следует ли оказать реальное давление на Путина, чтобы он пошел на уступки, или попытаться выжать из Киева больше компромиссов, чем у него уже есть. В ходе телефонного разговора Путин согласился прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на месяц и продолжить переговоры о постоянном прекращении огня. Но это было гораздо меньше, чем рассчитывал Трамп, и, конечно, меньше, чем месячная безоговорочная пауза, на которую Киев согласился ранее.

The Wall Street Journal После телефонного разговора Москва заявила, что Украине придется согласиться свернуть свою военную мобилизацию и прекратить перевооружение, расширив список российских условий для заключения сделки. Трамп заявил, что Путин во время телефонного разговора не просил о приостановке военной помощи.

Теперь перед Трампом стоит дилемма: либо довериться Путину в установлении мира, либо оказать давление на Кремль, чтобы он заключил сделку, которая может помешать его более масштабной цели — восстановлению связей Вашингтона с Москвой. В любом случае Трамп связал судьбу своего президентства с Путиным, проверяя, сможет ли стремление американцев к соглашению преодолеть цель российского лидера.

Foreign Policy: Украине пора заключить некрасивую мирную сделку

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит вспомнить более раннюю главу конфликта. В ноябре 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли выступил с речью, в которой отвергал риторику Украины о возвращении всех занятых Россией территорий. Он настаивал на том, что «победа, вероятно, недостижима военными средствами» и Украина оказалась в тупиковой ситуации. Лучшим вариантом для нее было воспользоваться «окном возможностей для переговоров».

Foreign Policy Поскольку эта <военная операция> продолжается уже четвертый год, президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс сталкиваются с одними и теми же уродливыми реалиями. Оценивая факты, они, похоже, согласны с Милли. Если бы инициатива, предложенная Милли, была предпринята и привела к прекращению <военной операции> к началу 2023 года, что изменилось бы в сегодняшней Украине?

Более 300 тыс. украинских солдат, которые были убиты или серьезно ранены, могли бы остаться в живых. Тысячи мирных жителей всё еще были бы живы. Некоторые более чем из 2 млн домов и квартир, которые были повреждены или разрушены, всё еще могли бы быть заселены, и примерно седьмая часть энергетической инфраструктуры страны, более половины которой сейчас находится в руинах, по-прежнему бы обеспечивала отопление и освещение домов.

Reuters: США сокращают негласное противодействие России

Несколько агентств национальной безопасности США прекратили работу над скоординированными усилиями по противодействию России, ослабив тем самым давление на Москву. Речь идет о рабочих группах для мониторинга, созданных по приказу бывшего президента Джо Байдена в 2024 году на фоне предупреждений разведки. План был разработан под руководством Совета национальной безопасности (СНБ) и включал в себя участие по меньшей мере семи агентств, работавших с европейскими союзниками с целью предотвращения заговоров, нацеленных на Европу и США.

Reuters С тех пор как Трамп вступил в должность 20 января, большая часть работы зашла в тупик, по словам 11 действующих и бывших чиновников <…>. [Они] заявили, что регулярные встречи между Советом национальной безопасности и представителями европейских органов национальной безопасности стали незапланированными, а СНБ также прекратил официальную координацию усилий между агентствами США, в том числе с ФБР, Министерством внутренней безопасности и Государственным департаментом.

Некоторые должностные лица, участвующие в рабочих группах, заявили, что обеспокоены тем, что администрация Трампа снижает их приоритетность. Остается неясным, в какой степени США всё еще делятся разведданными с европейскими союзниками. Представители правительства Великобритании заявили, что рутинный обмен между Соединенными Штатами и британским правительством продолжается.