Сдвиг в отношениях РФ и США и некрасивая сделка для Украины. Что пишут СМИ
Звонок президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал главной темой в мировых СМИ. Лидеры двух стран договорились о 30-дневном прекращении Москвой и Киевом огня в отношении энергетической инфраструктуры. Эксперты говорят о сдвиге в мирном урегулировании и необходимости для Украины заключить некрасивую, но нужную для себя сделку. О чем пишет пресса — в дайджесте «Известий».
Responsible Statecraft: произошел сдвиг к конкретным переговорам по урегулированию
Частичное прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры, согласованное между Россией и США, является предварительным шагом к более серьезным переговорам по мирному урегулированию на Украине. Белый дом настаивает на полной остановке боевых действий, осознавая, что военное положение сейчас благоприятствует России. Москва в свою очередь стремится сформировать условия прекращения огня в свою пользу, включая требования об остановке иностранной военной помощи Украине.
Эксперты отмечают, что полное прекращение огня остается краткосрочной целью, но приоритетом должно быть вовлечение России в прагматичный диалог о контурах окончательного мирного урегулирования, поскольку Москва вряд ли примет первое без работоспособного плана последнего.
The Wall Street Journal: звонок Трампа Путину сигнализирует о долгом пути к соглашению
Вопрос, стоящий сейчас перед Трампом, заключается в том, следует ли оказать реальное давление на Путина, чтобы он пошел на уступки, или попытаться выжать из Киева больше компромиссов, чем у него уже есть. В ходе телефонного разговора Путин согласился прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на месяц и продолжить переговоры о постоянном прекращении огня. Но это было гораздо меньше, чем рассчитывал Трамп, и, конечно, меньше, чем месячная безоговорочная пауза, на которую Киев согласился ранее.
Теперь перед Трампом стоит дилемма: либо довериться Путину в установлении мира, либо оказать давление на Кремль, чтобы он заключил сделку, которая может помешать его более масштабной цели — восстановлению связей Вашингтона с Москвой. В любом случае Трамп связал судьбу своего президентства с Путиным, проверяя, сможет ли стремление американцев к соглашению преодолеть цель российского лидера.
Foreign Policy: Украине пора заключить некрасивую мирную сделку
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит вспомнить более раннюю главу конфликта. В ноябре 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли выступил с речью, в которой отвергал риторику Украины о возвращении всех занятых Россией территорий. Он настаивал на том, что «победа, вероятно, недостижима военными средствами» и Украина оказалась в тупиковой ситуации. Лучшим вариантом для нее было воспользоваться «окном возможностей для переговоров».
Более 300 тыс. украинских солдат, которые были убиты или серьезно ранены, могли бы остаться в живых. Тысячи мирных жителей всё еще были бы живы. Некоторые более чем из 2 млн домов и квартир, которые были повреждены или разрушены, всё еще могли бы быть заселены, и примерно седьмая часть энергетической инфраструктуры страны, более половины которой сейчас находится в руинах, по-прежнему бы обеспечивала отопление и освещение домов.
Reuters: США сокращают негласное противодействие России
Несколько агентств национальной безопасности США прекратили работу над скоординированными усилиями по противодействию России, ослабив тем самым давление на Москву. Речь идет о рабочих группах для мониторинга, созданных по приказу бывшего президента Джо Байдена в 2024 году на фоне предупреждений разведки. План был разработан под руководством Совета национальной безопасности (СНБ) и включал в себя участие по меньшей мере семи агентств, работавших с европейскими союзниками с целью предотвращения заговоров, нацеленных на Европу и США.
Некоторые должностные лица, участвующие в рабочих группах, заявили, что обеспокоены тем, что администрация Трампа снижает их приоритетность. Остается неясным, в какой степени США всё еще делятся разведданными с европейскими союзниками. Представители правительства Великобритании заявили, что рутинный обмен между Соединенными Штатами и британским правительством продолжается.