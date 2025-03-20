Президент Колумбии сообщил о передаче США восьмерых наркоторговцев
Колумбия передала США восемь наркоторговцев, в том числе сына бывшего главаря наркокартеля Кали, занимавшегося незаконным оборотом запрещенных веществ. Об этом 19 марта заявил президент страны Густаво Петро.
«Я доставляю 8 колумбийских бандитов, в том числе сына Эль Алакрана («Скорпион», настоящее имя Генри Лойаса Себальос — Ред.). Они являются союзниками мексиканской мафии и группировок, называющих себя революционерами, но они просто бандиты», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).
Петро отметил, что ему не хотелось бы выдавать граждан Колумбии властям других стран, но «эти люди наносят большой вред колумбийскому обществу».
Ранее, 23 февраля, министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо сообщил, что глава марсельского наркокартеля Мохамед Амра пойман в Румынии спустя девять месяцев после побега из заключения во Франции.