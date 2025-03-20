Трамп назвал звонки с Путиным и Зеленским «очень хорошими»

Президент США Дональд Трамп назвал звонки с российским лидером Владимиров Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским «очень хорошими». Об этом 19 марта сообщил Breitbart News.

Трамп также подчеркнул, что верит в достижение соглашения о прекращении вооруженного конфликта.

«У нас были два очень хороших телефонных разговора, и я действительно верю, что будет достигнуто соглашение для того, чтобы мы могли остановить кровопролитие, которое происходит там», — заявил он в интервью порталу.

В этот же день Трамп рассказал об итогах телефонного разговора с Зеленским. По его словам, он длился около часа.

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.