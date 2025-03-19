Трамп рассказал об итогах телефонного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским длился около часа. Соответствующий пост он опубликовал 19 марта на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам американского президента, разговор был «очень хорошим».

«Большая часть обсуждения была основана на вчерашнем телефонном разговоре с президентом [РФ Владимиром] Путиным, целью которого было согласовать запросы и потребности России и Украины. Мы продвигаемся по намеченному пути», — написал Трамп.

Он отметил, что в ближайшее время будет опубликовано заявление с подробным описанием поднятых в разговоре тем.

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

На следующий день Зеленский заявил, что планирует провести телефонный разговор с американским лидером для обсуждения дальнейших действий по урегулированию украинского конфликта. Он добавил, что думает узнать детали разговора Трампа с президентом РФ.