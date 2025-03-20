Корабли РФ и Пакистана провели совместные учения в Аравийском море
Отряд кораблей флота России провел совместное учение типа PASSEX «Аравийский Муссон» с военно-морскими силами Исламской Республики Пакистан в Аравийском море. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«В ходе учения корабли двух стран отработали задачи тактического маневрирования и отразили условные атаки безэкипажных катеров «противника». Далее экипажи провели учение по ПВО, где пакистанские истребители и патрульные самолеты имитировали пуски противокорабельных ракет», — уточнили в ведомстве.
В российскую группировку входили корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота. Пакистанская сторона в учениях задействовала фрегат «Шах-Джахан» и корвет «Табук».
Завершающим этапом тренировки стала операция по освобождению условно захваченного террористами корабля, в качестве которого использовался российский танкер «Печенег».
«Учение типа PASSEX «Аравийский муссон» последний раз стороны проводили в 2021 году», — напомнили в департаменте.
12 марта корабли РФ, Ирана и КНР в ходе учений отработали освобождение захваченного судна. В ходе учений морякам пришлось осуществить поиск захваченного судна с использованием палубных вертолетов для помощи в разведке и наведении орудий кораблей на условного противника. В каждом эпизоде учений был задействован вертолет морской авиации российского Тихоокеанского флота Ка-27М.