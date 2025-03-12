Корабли РФ, Ирана и КНР в ходе учений отработали освобождение захваченного судна
Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морских учений «Морской пояс безопасности – 2025» отработали досмотр и освобождение захваченного террористами судна в Оманском заливе. Об этом 12 марта сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Уточняется, что со стороны РФ в учениях приняли участие корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.
В ходе учений морякам пришлось осуществить поиск захваченного судна с использованием палубных вертолетов для помощи в разведке и наведении орудий кораблей на условного противника. В каждом эпизоде учений был задействован вертолет морской авиации российского Тихоокеанского флота Ка-27М.
Кроме того, экипажи проводили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) условного противника, в течение двух суток днем и ночью.
После того, как моряки успешно прошли все этапы учений, они были направлены в иранский порт Чехбехар, где состоится подведение итогов учений и церемония закрытия.
Международные военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2025», организованные иранской стороной, проводятся в седьмой раз. Впервые они прошли в акватории Аравийского моря в 2018 году. В этом году в них задействовано около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации.
Накануне сообщалось о том, что малые противолодочные корабли Северного флота «Снежногорск» и «Юнга» отработали атаку подводной лодки условного противника с применением штатного вооружения в Баренцевом море. Уточняется, что кораблям также удалось отработать маневр уклонения от торпедной атаки, которую совершила подводная лодка.