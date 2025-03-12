Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Сумах
Мир
Трамп указал на нежелание США тратить миллиарды долларов на поддержку Украины
Мир
В конгрессе США одобрили проект о финансировании правительства до 30 сентября
Мир
Посольство РФ указало на срежиссированные акции в поддержку Украины в Швеции
Мир
Reuters сообщило об отсутствии у Трампа требований по демилитаризации Украины
Общество
Синоптик спрогнозировал дожди в Москве до выходных
Мир
Посольство РФ не обладает данными о россиянах среди заложников в поезде в Пакистане
Экономика
С июля получить ипотеку со взносом ниже 20% станет практически невозможно
Экономика
Для туроператоров могут ввести оборотные штрафы
Общество
В России предлагают запретить вывоз пищевых отходов на свалки вблизи аэропортов
Спорт
Поражение «Динамо» обеспечило «Локомотиву» первое место в Западной конференции
Мир
Рубио сообщил о поручении Трампа и Зеленского завершить сделку по ресурсам
Мир
Йеменские хуситы заявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном море
Мир
Посол РФ рассказал о снижении активности сторонников Украины в Албании
Экономика
Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян
Экономика
Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты
Мир
Источник рассказал о роли США в соглашении Дамаска с курдами

Корабли РФ, Ирана и КНР в ходе учений отработали освобождение захваченного судна

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морских учений «Морской пояс безопасности – 2025» отработали досмотр и освобождение захваченного террористами судна в Оманском заливе. Об этом 12 марта сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Уточняется, что со стороны РФ в учениях приняли участие корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.

В ходе учений морякам пришлось осуществить поиск захваченного судна с использованием палубных вертолетов для помощи в разведке и наведении орудий кораблей на условного противника. В каждом эпизоде учений был задействован вертолет морской авиации российского Тихоокеанского флота Ка-27М.

Кроме того, экипажи проводили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) условного противника, в течение двух суток днем и ночью.

После того, как моряки успешно прошли все этапы учений, они были направлены в иранский порт Чехбехар, где состоится подведение итогов учений и церемония закрытия.

Международные военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2025», организованные иранской стороной, проводятся в седьмой раз. Впервые они прошли в акватории Аравийского моря в 2018 году. В этом году в них задействовано около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации.

Снова в месте: корабли России, США и Британии принимают участие в учениях «Комодо-2025»
Геополитический «большой сдвиг» продиктован событиями на внешнеполитической арене и новым курсом Штатов

Накануне сообщалось о том, что малые противолодочные корабли Северного флота «Снежногорск» и «Юнга» отработали атаку подводной лодки условного противника с применением штатного вооружения в Баренцевом море. Уточняется, что кораблям также удалось отработать маневр уклонения от торпедной атаки, которую совершила подводная лодка.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025