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Вучич заявил об отставке в случае подтверждения данных о «звуковой пушке»

Вучич пообещал уйти в отставку, если докажут применение «звуковой пушки»
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Pink 19 марта заявил, что уйдет в отставку, если подтвердится информация о применении сотрудниками полиции «звуковой пушки» на протестах в Белграде.

«Если наши силы использовали звуковую пушку, <...> как бы это ни называлось, я уже не президент», — сказал Вучич, его слова передает издание Nova.

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Ранее, 17 марта, сербский премьер-министр Милош Вучевич сообщил, что страна готова привлечь российские и американские спецслужбы к расследованию якобы применения сотрудниками правоохранительных органов «звуковой пушки» на протестах.

Демонстрации начались в Белграде ранним утром 15 марта. Протестная акция студентов предполагает блокировку ключевых точек сербской столицы. По последним данным от президента страны, в ходе протестов пострадали 56 человек. Поводом для начала антиправительственных митингов с ноября 2024 года послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад.

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