Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и живую силу ВСУ в курском приграничье
Мир
Die Welt узнала о планах европейских стран провести в США переговоры по Украине
Армия
Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении
Армия
Инженерные войска начали разминирование освобожденной территории в Курской области
Происшествия
В Ростовской области сообщили об отражении атаки БПЛА на регион
Мир
Делегация МИД России прибыла с визитом в Пхеньян
Происшествия
Губернатор Воронежской области сообщил о ликвидации нескольких БПЛА над регионом
Мир
Трамп заявил о получении хороших новостей по урегулированию конфликта на Украине
Мир
Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала учитывать интересы России
Армия
Военные группировки войск «Центр» за сутки ликвидировали более 495 боевиков ВСУ
Общество
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу в Москве 15 марта
Происшествия
В Белгородской области сообщили о повреждениях в результате атак БПЛА на регион
Общество
В рамках конференции в Казани приняли резолюцию по спасению снежных барсов
Мир
Трамп сообщил о ликвидации лидера «Исламского государства» в Ираке
Мир
Полиция Британии выдвинула обвинения против российского капитана судна Solong
Общество
В МВД предупредили о списании средств со счета при разговоре с мошенниками
Сюжет:

В Белграде на акцию протеста вышли более 30 тыс. студентов

0
EN
Фото: REUTERS/Antonio Bronic
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вечером, 14 марта, за день до анонсированной на 15 марта акции протеста, в центре Белграда начали собираться студенты, спустя некоторое время общее число протестующих достигло примерно 31 тыс. человек. Об этом 15 марта сообщил ТАСС со ссылкой на данные МВД Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич отметил, то акция не была согласована с властями, однако призвал полицию и другие государственные структуры обеспечить безопасность участников, не применять к ним силу, за исключением крайних случаев. Он подчеркнул, что ответственность за возможные инциденты несут организаторы.

«В пиковый момент собрания на всех локациях в городе, по оценке полиции, общее число собравшихся, включая прибывших из других частей Сербии и встречавших их белградцев, составило около 31 тыс. человек», — приводит агентство заявление правоохранительного ведомства.

Также в МВД Республики сообщили, что во время протеста произошло несколько инцидентов, в основном направленных против участников другой студенческой акции в Пионерском парке. В результате чего были задержаны два человека за нарушение общественного порядка.

«Сотрудники МВД сделают всё возможное для защиты общественного порядка, жизней и имущества и призывают всех участников завтрашнего собрания своим поведением способствовать сохранению мира и стабильности», — заключили в министерстве.

Запланированная на 15 марта протестная акция предполагает блокировку ключевых точек Белграда. Согласно плану, заявленному организаторами, перекрытия основных автомобильных развязок начнутся к полудню, а кульминация акции должна начаться в 17:00 по местному времени (19:00 мск) на площади перед парламентом Сербии.

Брожение протеста: чем закончится политический кризис в Сербии
В отставку уже подал глава правительства балканской республики

8 марта сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград и Москву. По его словам, у проходящих протестов нет социальной подоплеки, это «не движение за более справедливое или успешное общество».

Поводом для начала антиправительственных протестов студентов и оппозиции с ноября 2024 года послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. После трагедии министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич подал в отставку.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025