В Белграде на акцию протеста вышли более 30 тыс. студентов

Вечером, 14 марта, за день до анонсированной на 15 марта акции протеста, в центре Белграда начали собираться студенты, спустя некоторое время общее число протестующих достигло примерно 31 тыс. человек. Об этом 15 марта сообщил ТАСС со ссылкой на данные МВД Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич отметил, то акция не была согласована с властями, однако призвал полицию и другие государственные структуры обеспечить безопасность участников, не применять к ним силу, за исключением крайних случаев. Он подчеркнул, что ответственность за возможные инциденты несут организаторы.

«В пиковый момент собрания на всех локациях в городе, по оценке полиции, общее число собравшихся, включая прибывших из других частей Сербии и встречавших их белградцев, составило около 31 тыс. человек», — приводит агентство заявление правоохранительного ведомства.

Также в МВД Республики сообщили, что во время протеста произошло несколько инцидентов, в основном направленных против участников другой студенческой акции в Пионерском парке. В результате чего были задержаны два человека за нарушение общественного порядка.

«Сотрудники МВД сделают всё возможное для защиты общественного порядка, жизней и имущества и призывают всех участников завтрашнего собрания своим поведением способствовать сохранению мира и стабильности», — заключили в министерстве.

Запланированная на 15 марта протестная акция предполагает блокировку ключевых точек Белграда. Согласно плану, заявленному организаторами, перекрытия основных автомобильных развязок начнутся к полудню, а кульминация акции должна начаться в 17:00 по местному времени (19:00 мск) на площади перед парламентом Сербии.

8 марта сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград и Москву. По его словам, у проходящих протестов нет социальной подоплеки, это «не движение за более справедливое или успешное общество».

Поводом для начала антиправительственных протестов студентов и оппозиции с ноября 2024 года послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. После трагедии министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич подал в отставку.