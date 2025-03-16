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Вучич сообщил о 56 пострадавших в ходе протестов в Белграде

Вучич: в Белграде в ходе протестов пострадали 56 человек, 22 задержаны
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Фото: REUTERS/Mitar Mitrovic
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В ходе протестов в Белграде в субботу пострадали 56 человек. Об этом 15 марта сообщил президент Сербии Александр Вучич в ходе своего выступления на пресс-конференции, трансляцию которого вел телеканал РТС.

«Вучич отметил, что в общей сложности пострадали 56 человек, однако никто из них не получил серьезных травм», — говорится в материале телеканала.

Уточняется, что все пострадавшие были направлены в медицинские учреждения. По словам президента, в ходе демонстрации правоохранителями были задержаны 22 человека за различные правонарушения. По его словам, согласно оценкам армии, на улицах было 88 тыс. человек, однако по данным полиции — 107 тыс., в то время как оценка Бюро по делам индейцев находится где-то посередине.

«Более 60 выстрелов из пушек, сигнальных ракет, снарядов, количество которых неизвестно, были выпущены по Пионерскому парку. Если кто-то собирается сказать, что не было никакого насилия, то насилия было много», — отметил Вучич.

По его информации, в ходе протестов были повреждены более 100 тракторов, принадлежащих сербским фермерам, которые использовались для блокировки движения протестующих в определенные точки.

Кроме того, сербский лидер подчеркнул, что не планирует уходить в отставку, несмотря на протесты. Он отметил, что власти поняли тот посыл, который пытались донести демонстранты.

«Мы хорошо поняли послание, и нам придется изменить себя», — заявил президент.

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Демонстрация началась в столице Сербии рано утром. Протестная акция студентов предполагает блокировку ключевых точек Белграда. Согласно плану организаторов, кульминация акции начнется в 17:00 по местному времени (19:00 мск) на площади перед парламентом Сербии. На фоне протестов в Белграде до конца дня приостановили работу городского транспорта. Позже к протестующим присоединилась колонна из 100 тракторов.

Поводом для начала антиправительственных протестов студентов и оппозиции с ноября 2024 года послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. После трагедии министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич подал в отставку.

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