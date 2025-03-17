Сербия может допустить РФ и США к анализу данных о якобы звуковой пушке на протестах
Сербия готова привлечь российские и американские спецслужбы к расследованию якобы применения сотрудниками полиции звуковой пушки на протестах в Белграде. Об этом 17 марта сообщил сербский премьер-министр Милош Вучевич.
«Чтобы остановить поток лжи, <...> правительство готово пригласить Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную службу безопасности (ФСБ) приехать и провести расследование», — цитирует его газета Novosti.
Вучевич уточнил, что приказа о применении дубинок не было, никаких действий против протестующих сотрудники правоохранительных органов не предпринимали. По его словам, полиция Сербии может контролировать скопление большой численности людей без применения силы.
Демонстрации начались в Белграде ранним утром 15 марта. Протестная акция студентов предполагает блокировку ключевых точек сербской столицы. К протестующим в том числе присоединилась колонна из 100 тракторов. По последним данным от президента страны Александра Вучича, в ходе субботних протестов пострадали 56 человек.
Поводом для начала антиправительственных протестов студентов и оппозиции с ноября 2024 года послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. После трагедии министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич подал в отставку.