В Белом доме указали на единые взгляды Путина и Трампа по конфликту на Украине
В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп сошлись во мнении, что конфликт на Украине должен завершиться прочным миром. Об этом 19 марта сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, трансляция выступления велась на сайте американской администрации.
«Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться долгосрочным миром, а также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией», — сказала пресс-секретарь.
По ее словам, американский лидер намерен навсегда завершить украинский конфликт.
«Он полон решимости положить ему (конфликту. — Ред.) конец раз и навсегда», — подчеркнула Ливитт.
Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.