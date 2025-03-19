Al Masirah сообщил об ударе США по йеменской столице Сане
Армия США нанесла удар по городу Сана в Йемене. Об этом 19 марта сообщил телеканал Al Masirah.
«Американские авиаудары нацелены на столицу Сану, [города] Сааду и Эль-Байду», — отмечает издание со ссылкой на своих корреспондентов.
Ранее, 17 марта, сообщалось, что десятки йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» погибли при ударах Соединенных Штатов по территории провинции Ходейда. За день до этого хуситы «Ансар Аллах» заявили, что выйдут на новый уровень эскалации, если США продолжат бомбардировки по территории Йемена.