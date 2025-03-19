Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле наблюдают за соблюдением Украиной намерений Путина и Трампа по урегулированию
Мир
Келин заявил об отсутствии у России стремления вновь стать частью G8
Общество
Более 270 человек эвакуировали в Аше Челябинской области после подтоплений домов
Общество
Путин указал на особое значение сплоченности общества и стабильности государства
Армия
ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
Мир
Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди
Экономика
Цена на золото обновила исторический максимум
Общество
В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС
Мир
Уиткофф допустил встречу Трампа и Путина в Саудовской Аравии
Общество
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Армия
Белоусов заявил об отражении любого давления извне при обновлении подводного флота РФ
Мир
Пашинян сообщил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
Мир
Уолтц и Ушаков договорились о встрече технических команд РФ и США в Эр-Рияде
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Общество
Патрушев допустил попытки Европы сорвать диалог между РФ и США
Общество
Следователи установили местонахождение пропавшей в Ачинске школьницы
Армия
Концерн «Калашников» представил новый ЗРК «Крона» заказчику

Мэр Москвы рассказал об открытии форума колледжей

0
EN
Фото: t.me/mos_sobyanin
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Гостином дворе проходит форум колледжей, в котором участвуют порядка 50 учебных заведений, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Утром и днем площадка будет открыта только для столичных школьников, а с 17:30 — для всех желающих. Проходить мероприятие будет до 21 марта.

«Это уникальная возможность для школьников и их родителей познакомиться с системой среднего профессионального образования столицы и узнать о востребованных профессиях», — отметил Собянин.

Для школьников здесь проходят мастер-классы: участники смогут приготовить блюда азиатской кухни, управлять электропоездом в VR-очках или освоить азы робототехники. Кроме того, на площадке можно пройти профориентационное тестирование.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025