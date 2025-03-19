Мэр Москвы рассказал об открытии форума колледжей

В Гостином дворе проходит форум колледжей, в котором участвуют порядка 50 учебных заведений, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Утром и днем площадка будет открыта только для столичных школьников, а с 17:30 — для всех желающих. Проходить мероприятие будет до 21 марта.

«Это уникальная возможность для школьников и их родителей познакомиться с системой среднего профессионального образования столицы и узнать о востребованных профессиях», — отметил Собянин.

Для школьников здесь проходят мастер-классы: участники смогут приготовить блюда азиатской кухни, управлять электропоездом в VR-очках или освоить азы робототехники. Кроме того, на площадке можно пройти профориентационное тестирование.