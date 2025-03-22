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Россияне рассказали о ключевых факторах при выборе застройщиков

Исследование: 31% россиян доверяют рекомендациям друзей при выборе застройщика
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Почти для половины россиян при выборе застройщика важными критериями являются надежность компании и прозрачность ее деятельности, следует из исследования ГК «Точно», с которым ознакомились «Известия» 22 марта.

Соотношение цены и качества — важный фактор для 40% участников опроса. Треть россиян (33%) обращают внимание на архитектурные решения и удобные планировки. В условиях стремительной урбанизации 28% респондентов предпочитают проекты с развитой инфраструктурой, обеспечивающей комфортную среду для жизни и работы в шаговой доступности.

«Сейчас нельзя строить дома, не обеспечив их социальной инфраструктурой. Это то, на что покупатель сегодня смотрит в первую очередь. Тем более что у нас большой поток внутренней миграции: люди активно переезжают семьями. Конечно, для них очень важна социальная инфраструктура, поскольку они выбирают не просто квадратные метры, а комфортную и продуманную среду для жизни», — прокомментировала директор компании Анастасия Маслеха.

Сроки сдачи объектов также играют значительную роль при выборе девелопера — на них ориентируются 27% респондентов. В то время как 25% считают важным получать регулярные фото- и видеоотчеты, а 20% поддерживают идею онлайн-трансляций со строительных объектов.

Только 19% опрошенных отметили важность ипотечных программ и программ рассрочки.

Кроме того, при выборе застройщика россияне доверяют рекомендациям друзей и знакомых, для 31% они являются важным инструментом влияния. Медийность застройщика также имеет значение: 24% респондентов доверяют публикациям в СМИ и независимым исследованиям, а 22% ориентируются на отзывы в соцсетях и на форумах. Официальные сайты и социальные сети застройщиков являются приоритетом для 13% участников опроса, 10% учитывают место компании в отраслевых рейтингах.

Столичный рацион: жилью комфорт-класса не хватает места в старой Москве
Девелоперам невыгодно строить такие объекты из-за дорогих участков и себестоимости проектов

Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет», где сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).

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