Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием народную артистку России, художественного руководителя ансамбля «Русская песня» Надежду Бабкину. Соответствующую телеграмму главы государства опубликовали 19 марта на сайте Кремля.

«Вы посвятили себя народному искусству и на протяжении многих лет вместе с созданным вами творческим коллективом вносите поистине уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни», — сказал Путин в своем поздравлении.

Президент отметил востребованную общественную работу артистки, а также ее активное участие в реализации патриотических и благотворительных инициатив.

Путин пожелал Бабкиной здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях.

Ранее, 9 марта, глава государства поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку РФ Ларису Голубкину.