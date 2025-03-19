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Политолог Расмуссен заявил о желании Европы затянуть конфликт на Украине

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Фото: REUTERS
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Диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом во время телефонного разговора был конструктивным, однако США придется иметь дело с Европой, которая пытается затянуть конфликт на Украине. Об этом 19 марта в беседе с «Известиями» рассказал политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.

«США придется иметь дело с европейцами, которые, похоже, пытаются еще больше спровоцировать ситуацию и затянуть ее. Фактически они активно выступают за то, чтобы затянуть ее по крайней мере до 2030 года», — подчеркнул Расмуссен.

По его словам, после того, как Вашингтон и Москва достигнут соглашения, европейцы «присоединятся к урегулированию».

«Я считаю, что это был позитивный диалог. Я думаю, что это было позитивное движение вперед. Мы достигли частичного соглашения о прекращении огня, и я думаю, что у нас есть четкое понимание по различным вопросам», — заявил политолог.

Он отметил, что для урегулирования конфликта предстоит пройти долгий путь. Расмуссен также назвал переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии важными, так как это была первая встреча лицом к лицу. Однако политик не думает, что в скором времени будут вестись разговоры о наступлении мира.

«Я считаю это не то чтобы большим шагом, но постепенным и позитивным шагом вперед», — подытожил Расмуссен.

Ключевые слова: Путин и Трамп договорились совместно прорабатывать урегулирование на Украине
За 2,5 часа лидеры двух стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество в сфере спорта

18 марта спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News назвал Путина и Трампа великими лидерами, которые объединились ради блага человеческого.

Телефонный разговор между лидерами США и России завершился 19 марта. В рамках переговоров Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине, а также широкий спектр направлений, по котором страны могли бы наладить взаимодействие.

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