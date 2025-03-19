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В Газе более 1 млн человек останутся без продуктов из-за запрета на ввоз помощи

ООН: в Газе более 1 млн человек останутся без продуктов из-за запрета на ввоз помощи
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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
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Более миллиона человек в секторе Газа останутся без продуктов питания уже в марте, если поставки гуманитарной помощи не возобновятся. Об этом 18 марта сообщается в отчете Управления Организации Объеденных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Прекращение Израилем со 2 марта поставок всей гуманитарной и коммерческой помощи угрожает быстро свести на нет с таким трудом достигнутые успехи в области продовольственной безопасности, достигнутые за 42 дня прекращения огня», — подчеркнули в документе.

Уточняется, что запасы быстро заканчиваются. В качестве попытки справиться с нехваткой продовольствия было принято решение сокращать помощь семьям в Газе. Приостановили раздачу муки, свежих продуктов, уменьшено приготовление горячих блюд на некоторых общественных кухнях.

Так, уже в течение одной-двух недель из-за недостатка продовольствия 80 из 170 кухонь могут закрыться, если поставки, в том числе топлива, не будут возобновлены.

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Ранее в этот день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации по гуманитарной ситуации в секторе Газа заявил, что Россия осуждает возобновление Израилем авиаударов в Газе и призывает отменить ограничения на гуманитарные операции на всей оккупированной палестинской территории.

18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.

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