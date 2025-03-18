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Россия призвала израильские власти к немедленному прекращению огня в Газе

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Фото: REUTERS/Ramadan Abed
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Россия осуждает возобновление Израилем авиаударов в Газе и призывает отменить ограничения на гуманитарные операции на всей оккупированной палестинской территории. Об этом 18 марта заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

«Призываем израильские власти к немедленному прекращению огня, а также к отмене рестрикций на проведение гуманитарных операций на всей оккупированной палестинской территории (ОПТ), включая сектор Газа и ЗБРИ (Западный берег реки Иордан. — Ред.)», — приводит его слова пресс-служба постпредства России при ООН на официальном сайте.

Он также заявил, что Россия решительно осуждает меры, введенные Израилем, считая, что их применение представляет собой главное препятствие на пути к «облегчению страданий двух миллионов газавитян». Он также отметил, что гуманитарный кризис в анклаве приобрел «поистине библейские масштабы».

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18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадали более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.

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