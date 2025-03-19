Операторы FPV-дронов батальона «Феникс» показали кадры боевой работы в зоне СВО

Операторы FPV-дронов батальона специального минирования «Феникс» опубликовали кадры выполнения боевого задания для Южной группировки войск. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Расчеты FPV-дронов ежедневно работают на линии боевого соприкосновения. Подразделение использует беспилотники для разных задач: поражения вражеской техники и личного состава, уничтожения антенн и ретрансляторов противника, дистанционной установки инженерных заграждений, разминирования территорий, в целях разведки», — сообщили в ведомстве.

За сутки военнослужащие подразделения могут сделать до 10 вылетов на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам бойцов, одним из важнейших этапов перед отправкой на задание является предварительная подготовка боеприпаса. Работают над этим военные саперы.

«Мастерство и опыт оператора БПЛА — это только 50% удачного результата во время боевого вылета. На успех операции влияют погодные условия, дальность полета, работа вражеского РЭБ», — рассказали в Министерстве обороны.

Днем ранее артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ у Часова Яра. Уточняется, что боевые расчеты подразделения наносят удары по живой силе и технике противника, а также по опорным пунктам и долговременным огневым точкам. 17 марта Минобороны РФ показало кадры поражения САУ «Богдана» ВСУ в Харьковской области.