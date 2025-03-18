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Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ у Часова Яра
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Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ у Часова Яра

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Артиллеристы Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе выполнения боевого задания уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Часова Яра в ДНР. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«На окраине Часова Яра артиллерийские расчеты Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с расчетом. Операторы БПЛА постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности гаубичной батареи, выявляя различные цели, от укрытий противника до транспортных средств и различных беспилотников», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что боевые расчеты подразделения наносят удары по живой силе и технике противника, а также по опорным пунктам и долговременным огневым точкам.

«В минуты затишья, перед очередной боевой работой командир взвода вручил отличившемуся военнослужащему государственную награду — медаль «За отвагу», — уточнили в Минобороны.

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Днем ранее Минобороны РФ показало кадры поражения САУ «Богдана» ВСУ в Харьковской области. Отмечается, что ее удалось ликвидировать с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Самоходку украинских боевиков обнаружили в лесистой местности. После анализа ситуации было принято решение о ликвидации техники противника.

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