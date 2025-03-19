Трамп опроверг сообщения о требовании Путина прекратить помощь Украине

Президент России Владимир Путин при телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом не выдвигал требования о немедленном прекращении помощи Украине в качестве одного из условий достижения договоренностей. Об этом Трамп заявил во вторник, 18 марта.

«Мы не говорили о помощи вообще. Мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась», — сказал он в интервью американскому телеканалу Fox News.

По словам Трампа, разговор с Путиным продлился почти два часа и прошел «замечательно».

18 марта состоялся телефонный разговор президента России и американского лидера. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.