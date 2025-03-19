СМИ узнали о переговорах Британии и ЕС об ускорении поставок оружия на Украину

Великобритания и Европейский союз (ЕС) ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину в преддверии потенциального полного прекращения огня. Об этом 18 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил Bloomberg.

Он заявил, что на встрече в Лондоне с главным дипломатом ЕС Кайей Каллас он обсудил возможность отправки дополнительной военной поддержки Украине до того, как будет осуществлено какое-либо широкое прекращение боевых действий.

«Конечно, мы намерены поставить Украину в максимально сильную позицию в военном и экономическом отношении. Мы хотим, чтобы мир восторжествовал, но мы получаем мир через силу, а это означает, что Украина должна быть в максимально сильном положении», — прокомментировал он.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.