Реклама
Прямой эфир
Мир
До 15 человек увеличилось число жертв предновогодних праздников в Иране
Армия
Майор Курзин произвел починку аппаратной связи в ходе боя с ВСУ
Спорт
Тарасова назвала прекрасной идеей возможный матч между игроками КХЛ и НХЛ
Спорт
Окулов положительно оценил возможное проведение матча между КХЛ и НХЛ
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшие осадки и гололедицу в Москве 19 марта
Армия
ВСУ за сутки выпустили 53 боеприпаса по ДНР
Мир
СМИ сообщили о вероятном отказе США от командования силами НАТО в Европе
Мир
В посольстве РФ в Норвегии рассказали об объемах помощи Осло Украине
Мир
Трамп опроверг сообщения о требовании Путина прекратить помощь Украине
Спорт
Глава WADA призвал к изменению антидопингового кодекса
Мир
Илон Маск назвал поджоги Tesla в сервисном центре в Лас-Вегасе «терроризмом»
Общество
В России предложили ввести миллионные штрафы за рекламу онлайн-казино
Общество
Эвакуированные жители Суджи рассказали о жизни под оккупацией ВСУ
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Мир
Вучич назвал переговоры между РФ и США признаком разрядки обстановки в мире
Мир
Экс-аналитик ЦРУ прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Спорт
Хоккейный агент Мильштейн назвал матч КХЛ и НХЛ праздником для болельщиков
Сюжет:

СМИ узнали о переговорах Британии и ЕС об ускорении поставок оружия на Украину

Bloomberg: Великобритания и ЕС ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину
0
EN
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Philipp Schulze
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Великобритания и Европейский союз (ЕС) ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину в преддверии потенциального полного прекращения огня. Об этом 18 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил Bloomberg.

Он заявил, что на встрече в Лондоне с главным дипломатом ЕС Кайей Каллас он обсудил возможность отправки дополнительной военной поддержки Украине до того, как будет осуществлено какое-либо широкое прекращение боевых действий.

«Конечно, мы намерены поставить Украину в максимально сильную позицию в военном и экономическом отношении. Мы хотим, чтобы мир восторжествовал, но мы получаем мир через силу, а это означает, что Украина должна быть в максимально сильном положении», — прокомментировал он.

Чувство контакта: Путин и Трамп сошлись на дипломатическом разрешении кризиса на Украине
За полтора часа они также обсудили обмены заключенными, ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую ядерную сделку

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025