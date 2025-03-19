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В зоне СВО прошел испытания портативный фильтр для воды разработки концерна «Калашников»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Богдан Степовой
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В зоне СВО прошел испытания портативный фильтр для воды. Он был разработан АО «Концерн «Калашников». Длина изделия — 150 мм, диаметр — около 30 мм, вес — 60 г, то есть габариты таковы, что оно легко поместится в карман, рассказали «Известиям» в АО «Концерн «Калашников».

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Ресурс изделия — порядка 20 тыс. л, что сопоставимо с запасом пресной воды на дизельной подводной лодке, это в разы выше, чем у фильтров, которые сейчас есть на рынке. Производительность — не менее 12 л/ч.

Внешне изделие выглядит как пластиковый пенал с силиконовым шлангом. Внутри него находятся очищающие воду элементы. Первый барьер — фильтр грубой очистки для удаления крупных частиц загрязнения, он покрыт серебром для придания бактерицидных свойств. Основной фильтр — это трековые мембраны с порами размером 0,4 микрона каждая. Они пропускают воду, но удерживают болезнетворные бактерии.

«Сам фильтр можно бросить в лужу и тут же начать пить воду. Для этого он снаряжен специальным шлангом с соском. При необходимости фильтр можно накрутить прямо на пластиковую бутылку с грязной водой — он снабжен резьбой необходимого диаметра. Нажав на емкость, мы создадим давление, что позволяет профильтровать больший объем воды за единицу времени — это повышает его производительность», — рассказал «Известиям» директор дивизиона медицинских разработок АО «Концерн «Калашников» Василий Худолеев.

В зоне СВО изделия подтвердили свои характеристики и в перспективе могут войти в базовый комплект военнослужащего, отметил он.

Применявшие в зоне СВО фильтр военные попросили внести доработки, например, сделать подсумок, чтобы фильтр можно было носить на ремне, сообщил Худолеев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Как пить дать: в зоне СВО прошел испытания фильтр для очистки воды

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