Пористый характер: ученые нашли новый способ очистки почвы, воды и нефти

Ученые предложили способ, позволяющий превратить синтетический аналог природного минерала гидроксиапатита в катализатор для очистки нефти, почвы и воды от загрязняющих веществ . Для этого авторы проекта в горячем растворе и при высоком давлении ввели в структуру минерала остатки молибденовой кислоты. Получившийся материал стал способен вступать в химические реакции, но при этом сохранил большое количество пор, благодаря которым может удерживать загрязнители.

Основа для зеленой химии

Исследователи из Института металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН с коллегами предложили новый способ очистки воды, нефти и почвы при высоких температурах. Для этого они разработали технологию создания пористых нанопорошков, которые выступают в роли катализатора, то есть ускорителя химических реакций . В их основе — природный минерал гидроксиопатит (соединение кальция, фосфора, кислорода и водорода), способный образовывать пористую структуру, благодаря которой его удобно использовать в качестве поглотителя загрязняющих веществ и в составе экологически чистых катализаторов для очистки нефти . Однако сам по себе гидроксиапатит практически не способен участвовать в химических превращениях , поэтому ученые попытались модифицировать его и сделать активным.

Фото: Commons.wikipedia.com

Исследования показали, что гидроксиапатит становится эффективным катализатором, если добавить в него молибдат-ионы — остатки молибденовой кислоты (токсичный бесцветный реагент в виде кристаллов), которые активно обмениваются электронами с другими веществами. Авторы научной работы получили синтетический аналог гидроксиапатита из солей-«предшественников», выдерживали его при температурах от 140 °С до 180 °С в течение одного-трех часов и добавляли к нему разное количество солей молибдена, чтобы изучить, как концентрация ионов влияет на свойства .

— Предложенный подход поможет упростить получение материалов, перспективных для очистки нефти и используемых в качестве катализаторов для иных процессов, например расщепления загрязнителей почвы и воды. В дальнейшем мы планируем исследовать каталитическую активность таких материалов для разных процессов «зеленой химии» , например, для окисления бензилового спирта и глицерина при мягких условиях, — рассказала «Известиям» руководитель проекта кандидат технических наук, старший научный сотрудник ИМЕТ РАН Маргарита Гольдберг.

Исследовательский коллектив института металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН Фото: Институт металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова РАН

Оптимальными оказались условия, когда гидроксиапатит обрабатывали при 140 °С с добавлением к нему 1,5% солей по отношению к общему количеству вещества . В этом случае структура материала получалась однородной и с максимальным количеством пор величиной в сотни тысяч раз меньше миллиметра.

Предсказуемая текстура

Кроме того, авторы на основе полученных результатов обучили искусственную нейронную сеть прогнозировать текстуру еще не созданных на практике материалов на основе гидроксиапатита . Такой алгоритм можно будет использовать на производствах, чтобы подбирать условия синтеза для получения материала нужной пористости .

В последнее десятилетие значительное внимание ученых привлечено к мезопористым материалам на основе гидроксиапатита , рассказала «Известиям» доцент института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Татьяна Ледащева. Такие материалы могут быть эффективны в экологических технологиях, в первую очередь для адсорбции загрязняющих веществ, а также в биомедицине .

Образцы порошков гидроксиапатита с различаем содержанием молибдат-анионов, полученных при различных режимах синтеза Фото: Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН

— Интересно, что ионы молибдена могут усиливать каталитические сорбционные свойства материалов. Поэтому исследование российских ученых может иметь практическое значение — для применения для очистки и реабилитации территорий. Надо отметить, что исследование любопытное, но не уникальное, его применение зависит от возможности внедрения технологии в промышленных масштабах, — сказала специалист.

Справка «Известий» Адсорбция — процесс поглощения веществ из раствора поверхностным слоем жидкости или твердого тела адсорбентом (активированным углем и др.). Этот способ используется в химической технике для разделения и очистки веществ.

Гидроксиопатит — минерал, который широко представлен на Кольском полуострове , рассказал координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. Также он в большом количестве присутствует в человеческих костях и зубах .

Оборудование для проведения синтеза гидротермальным методом (ГМ) гидроксиапатита:

1 — реактор высокого давления объемом 500 мл;

2 — нагревающий элемент с термостатирующей жидкостью, конструкции «стакан в стакане»;

3 — магнитная мешалка ZNCL-TS-1000;

4 — термостат жидкостный циркуляционный на 5 л CYY-5 Фото: Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН

— То есть если у человека раздроблена кость и ее надо заменить, то берется синтетический гидрокиопатит, ставится на место недостающего кусочка, и кость прорастает . Особенность этого минерала в том, что он пористый и эти поры маленькие. В них могут задерживаться разные вещества, имеющие размер крупинок или капель, то есть они оседают внутри, что и называется адсорбцией . И так можно накопить довольно много. А молибден — катализатор. Разработка совершенно понятная. Но это лишь один из способов борьбы с нефтяными загрязнениями, — подчеркнул специалист.

Фото: Институт металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова РАН Аспирантка Надежда Донская измеряет дзета-потенциал порошков

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Ceramics International.

В исследовании принимали участие сотрудники Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского, Казанского федерального университета, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Уральского федерального университета и Белгородского государственного национального исследовательского университета.