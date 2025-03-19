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Буквы ZVO вернули к посольству США в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Буквы ZVO и другую патриотическую символику вернули к посольству США в Москве. Видеоролик в среду, 19 марта, публикуют «Известия».

Рабочие рассказали в беседе с «Известиями», что сначала им было поручено снять буквы и доставить их в другое место. Но после ажиотажа в СМИ было принято решение вернуть всё на место.

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18 марта стало известно что после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, который состоялся ранее в этот день, в столице России у посольства США убрали патриотические знаки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что демонтаж букв осуществлялся, чтобы поменять лампочки.

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