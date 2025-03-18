Захарова прокомментировала демонтаж букв ZVO у посольства США в Москве

Демонтаж патриотических знаков в виде букв Z, O и V и надписи «Сила v правде» у посольства США в Москве осуществлялся, чтобы поменять лампочки. Об этом во вторник, 18 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, который состоялся ранее в этот день, в столице России у посольства США убрали патриотические знаки.

Как сообщил источник «Известий», на данный момент буквы ставят обратно.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.