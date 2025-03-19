Вучич назвал переговоры между РФ и США признаком разрядки обстановки в мире
Президент Сербии Александар Вучич назвал прошедшие во вторник, 18 марта, переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным признаком разрядки обстановки в мире.
Так, Вучич заявил в эфире телеканала Pink, что ситуация движется к разрядке, но он не верит, что мира в конфликте на Украине получится достичь быстро и легко.
Он также поздравил Трампа с достижением этого «огромного шага».
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.
Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.