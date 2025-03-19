Экс-аналитик ЦРУ Джонсон прокомментировал разговор Путина и Трампа

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон указал на многосторонний характер прошедшего 18 марта телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом

«Я уверен в том, что Россия хочет иметь нормальные дипломатические отношения с Соединенными Штатами. Проблема в том, что Соединенные Штаты, особенно Дональд Трамп, продолжают подавать смешанные сигналы», — заявил он.

Эксперт отметил, что Трамп рассуждает о нормализации отношений с Россией и одновременно угрожает введением пошлин и поставкой еще большего количества оружия Украине.

При этом Джонсон оценил назначение спецпосланника США Стива Уиткоффа в качестве главного переговорщика. По его словам, это стало важным жестом.

«Лично я не испытываю оптимизма по поводу того, что переговоры завершатся соглашением о том, как двигаться дальше, потому что я ожидаю, что президент Путин будет тверд и будет придерживаться условий, которые он изложил в июне 2024 года. И я не думаю, что президент Трамп готов принять их. Посмотрим», — сказал аналитик.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.