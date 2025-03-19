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Захарова ответила Евросоюзу на слова о «мяче на стороне Москвы»

Захарова: не мяч, а хоккейная шайба на стороне Москвы
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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова во вторник, 18 марта, ответила на заявления представителей Европейского союза (ЕС) о «мяче на стороне России».

«Евросоюз талдычил про то, что «мяч на стороне Москвы». Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», — написала она в своем Telegram-канале.

Таким образом Захарова прокомментировала договоренность президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организовать хоккейные матчи между игроками из США и РФ.

Чувство контакта: Путин и Трамп сошлись на дипломатическом разрешении кризиса на Украине
За полтора часа они также обсудили обмены заключенными, ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую ядерную сделку

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

В ходе разговора российский лидер предложил президенту Соединенных Штатов провести хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. Трамп поддержал идею.

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