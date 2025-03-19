Захарова ответила Евросоюзу на слова о «мяче на стороне Москвы»
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова во вторник, 18 марта, ответила на заявления представителей Европейского союза (ЕС) о «мяче на стороне России».
«Евросоюз талдычил про то, что «мяч на стороне Москвы». Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», — написала она в своем Telegram-канале.
Таким образом Захарова прокомментировала договоренность президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организовать хоккейные матчи между игроками из США и РФ.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.
В ходе разговора российский лидер предложил президенту Соединенных Штатов провести хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. Трамп поддержал идею.