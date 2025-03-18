Бывший канцлер Австрии Курц назвал диалог Трампа и Путина «хорошей новостью»

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что прошедший во вторник, 18 марта, телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным «хорошая новость».

«Диалог идет, и обе стороны сближаются. Сейчас самое время использовать эти каналы для мира. Этот конфликт не должен принести больше страданий», — написал он на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.